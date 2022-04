¿Cuáles son los requisitos claves para pedir un préstamo online?

grupolaprovincia.com La compañía Meta (Ex Facebook).

Para que el equipo que analiza los datos de nuestra cuenta en la financiera acceda a otorgarnos un préstamo, debemos tener movimientos mensuales. No es necesario que sean fijos, ni en blanco, ni siempre iguales.

No requiere de mayor documentación que la acreditación de nuestra identidad, y se procesa en pocos minutos. La financiera analiza rápidamente nuestro historial de cuenta, y en función de eso ofrece un monto para acreditarnos.

La cuenta bancaria con CBU es otro de los requisitos claves para sacar nuestro préstamo. No es necesario que sea una cuenta sueldo de un trabajo en blanco. Pero sí es fundamental que sea una cuenta con cierto movimiento mensual de ingresos.

Sin embargo, no está de más recordar que se trata de un préstamo personal. Por lo tanto, quienes llenamos con nuestro nombre y datos las solicitudes somos siempre los responsables últimos del pedido.

Uno de los requisitos para acceder a préstamos con CBU online es ser mayor de edad. Solo los mayores de 18 años pueden aspirar a conseguir uno de estos préstamos. Aquellas personas que necesitan pedirlo y no cuenten aún con la mayoría de edad, pueden acudir a su padre, madre o tutores legales para hacer el trámite a su nombre.

Quienes no son expertos en el tema, pueden llegar a pensar que pedir un préstamo siempre implica un sinfín de trámites complejos y engorrosos. Pero esto no necesariamente es así, ya que algunas financieras ofrecen préstamos en el acto, llenando una solicitud sencilla online.