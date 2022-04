Cernadas a fondo contra los gastos de la política: “Tenemos que ayudar al empleado de carrera que quiere laburar”

“Tenemos que terminar con la renta de los mediocres y ayudar al empleado de carrera que quiere laburar. El que trabaja y lo hace bien debe ser premiado, y el que no trabaja se tiene que ir. No vamos a aflojar con este reclamo”, sostuvo el presidente del Legislativo.

Luego de la sesión fallida en la que los concejales del Frente de Todos no dieron quórum, Segundo Cernadas, presidente del Concejo Deliberante, remarcó que “tenían la posibilidad de dar la discusión, podían votar a favor o en contra, pero decidieron no estar”. “Nosotros vamos a seguir insistiendo que el trabajo en el municipio no es un plan social y que hay que premiar a los que hacen el esfuerzo de darle un buen servicio al vecino de Tigre”, sentenció.

El titular del Legislativo insistió: “Tenemos que terminar con la renta de los mediocres y ayudar al empleado de carrera que quiere laburar. El que trabaja y lo hace bien, debe ser premiado y el que no trabaja se tiene que ir. No vamos a aflojar con este reclamo”.

En la sesión convocada para hoy debía tratarse el proyecto que limita el pase a planta permanente de cientos de empleados que no cumplen con los requisitos para obtener ese beneficio. La iniciativa, impulsada por el bloque Juntos, fue aprobada por mayoría simple en diciembre del año pasado, pero fue vetada por el intendente. Ahora para ser aprobada, necesita tener dos tercios de los votos de los concejales.

“Tenemos que premiar a los que trabajan, Tigre no sale adelante si no dejamos de usar los recursos que son de los vecinos como una caja de la política, la Argentina y la Provincia no tienen futuro si no dejamos estas prácticas. Tenemos que pagarle mejor al que trabaja, tenemos que mejorar las condiciones de trabajo de los que se esfuerzan y la planta permanente debe ser para recompensar la trayectoria en la función pública, no para los “ñoquis” y amigos de la política”, aseveró Cernadas.

Cabe destacar que desde temprano los sindicatos y agrupaciones políticas que acompañan al Frente de Todos manifestaron frente al Concejo Deliberante, y en relación a ese acompañamiento el legislador dijo: “Hoy vinieron unos 300 manifestantes a mostrar su malestar, pero pueden venir 5000 y nos van a encontrar dispuestos a discutir que en Tigre tenemos premiar a los que laburan. Hoy no se pudo sesionar, pero nosotros vamos a seguir insistiendo en este tema que beneficia a los vecinos de Tigre”.