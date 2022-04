La Municipalidad de Escobar firmó un convenio de cooperación con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

Enrique, hijo mayor del ex alcalde,.

De esta manera, a partir del convenio, la Municipalidad de Escobar y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales se comprometen a diagramar un Plan de Acción destinado a contribuir recíprocamente y efectivizar el derecho a la identidad a toda persona que haya nacido en territorio argentino. Así, el Municipio se ocupará de revisar los registros administrativos de personas que no hayan sido oportunamente registradas en los organismos provinciales y locales, realizará la búsqueda activa de personas aún no identificadas que surgen de los registros administrativos y/o judiciales, y efectuará el seguimiento de las acciones planificadas por la Mesa Interprovincial y la Mesa Local.

El intendente interino Beto Ramil y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel, firmaron un convenio de cooperación para garantizar en nuestro distrito la implementación territorial y el cumplimiento del programa Accionar Identidad, cuyo principal objetivo es favorecer la obtención del documento para aquellas personas que al nacer no fueron inscriptas en los registros correspondientes.