Atención vecinos de Ituzaingó: ¿Cómo inscribirse a las becas Egresar?

El objetivo es garantizar el egreso efectivo de los y las jóvenes, para facilitar la continuidad de estudios superiores, una mejor inclusión en el mundo del trabajo y la ciudadanía plena de derecho. Es importante aclarar que las escuelas técnicas no se encuentran incluidas dentro de este programa.

Las personas de hasta 25 años que hayan finalizado la educación secundaria entre los años 2016 y 2020 y que no hayan podido obtener el título por adeudar materias, tienen tiempo hasta el 20 de abril para inscribirse en las becas Egresar del Ministerio de Educación de la Nación.