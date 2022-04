En el Día Nacional del Remero, Julio Zamora reconoció a deportistas, clubes e instituciones

Por otro lado, Simón Martínez, medallista en el último campeonato sudamericano, sostuvo: “Recibimos una distinción muy linda por parte del Municipio para los remeros. Tigre es la cuna de este deporte y la Escuela Municipal nos ha dado un gran empuje a todos los chicos que quisimos remar para luego poder entrar a los clubes; y eso me pone muy orgulloso”. Carmela Molista, también medallista, expresó: “Estamos muy felices de que el intendente Julio Zamora nos reconozca. La verdad es que entrenamos mucho y hoy se celebran todos nuestros logros. Tigre es la cuna del remo porque la mayoría de las instituciones están acá y se forman muchos remeros”.

