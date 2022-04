Ocurrió este mediodía en José C..

Ante el inminente arribo de la formación, el chofer improvisó una maniobra y colocó el vehículo de costado. De milagro, el tren y el colectivo no se tocaron y no hubo que lamentar heridos.

El hecho ocurrió sobre la Ruta 197, en José C. Paz, y quedó grabado por una cámara. En el paso a nivel de la estación, el colectivo atravesó las vías y no pudo continuar debido al tráfico.

Un colectivero imprudente intentó pasar con la barrera baja y quedó encerrado, lo que lo obligó a hacer una arriesgada maniobra para no ser impactado por el tren.

Imprudencia total en José C. Paz: Colectivero pasó con la barrera baja y no lo chocó el tren de milagro

