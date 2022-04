Ampliación del anillo digital entre la Ciudad y Tres de Febrero a través de lectoras de patentes

Por su parte, D´Alessandro indicó: “La General Paz, no nos divide nos une con los diferentes municipios. La Capital Federal tiene esta particularidad que duplica su población todos los días y son los que vienen a trabajar y estudiar. Estamos trabajando con los municipios lindantes, como Tres de Febrero para coordinar en materia de seguridad con las lectoras de patentes”.

Al respecto, Macri indicó: “Desde la Ciudad de Bueno Aires queremos transferir experiencia y tecnología para que, si un auto viene cometiendo delitos en un lugar u otro, podamos actuar de inmediato. Estas son soluciones que le dan más seguridad al vecino. La inseguridad se mueve muy rápido y no entiende de fronteras ni límites geográficos”.