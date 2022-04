Sujarchuk, Ramil, y D´ Onofrio supervisaron la renovación de las vías que conectan Matheu con Pilar y Exaltación de la Cruz

Enrique, hijo mayor del ex alcalde,.

De esta manera, la Municipalidad de Escobar en articulación con el Ministerio de Transporte de la Nación, realizó el ensanche y ampliación del paso a nivel ferroviario ubicado sobre la Ruta 25 y un nuevo paso peatonal sobre la estación. Con esta obra, no sólo se mejorará el uso del tren y del transporte público en Matheu, sino que también se complementará la puesta en valor integral ya ejecutada sobre la Ruta 25.

Por su parte, Marinucci afirmó: “Invertimos para que los viajes sean más cortos, para garantizar la seguridad y mejorar las condiciones de nuestros trenes. Es solo un ejemplo más de un modelo que se consolida con obras que no realizaban hace tiempo y de un país que se está poniendo en marcha”.

“Hoy es un día histórico porque estas obras representan un cambio integral que beneficia no solo a nuestros vecinos y vecinas, sino que favorece a las nuevas generaciones. Cada acción que realizamos la hacemos convencidos de que tienen la calidad necesaria para perdurar en el tiempo. Somos una gestión que decidió desde un principio transformar todos los rincones de nuestro distrito y eso estamos haciendo con el acompañamiento de Provincia y Nación”, expresó Sujarchuk, en una recorrida que también contó con la presencia del director ejecutivo de la Comisión Nacional de la Regulación del Transporte, José Ramón Arteaga, y el gerente de la línea Mitre, Iván Kildoff.