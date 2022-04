Se promulgó la Ley de Movilidad Sustentable impulsaba por el senador Vivona

“El uso de la bicicleta tiene muchos beneficios, entre los cuales podemos destacar que no genera contaminación sonora ni residual, no consume combustibles fósiles, favorece la salud física de los usuarios, y ocupa poco espacio en los hogares”, apuntó Vivona. Y resaltó que el principal objetivo de la flamante ley es “el desarrollo del ciclismo seguro en todo el suelo bonaerense”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, promulgó la Ley de Movilidad Sustentable impulsada por el senador y vicepresidente primero de la Cámara Alta bonaerense, Luis Vivona. La misma, publicada en el boletín oficial bajo el número 15321, pretende impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable y seguro, con beneficios para la salud de las personas y el medio ambiente, al no emitir contaminación sonora ni residual.