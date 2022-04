Cernadas enfrenta al Municipio y busca frenar la contratación en planta permanente de cientos de cargos

Concretamente, la iniciativa sostiene que las contrataciones en planta permanente no cumplen con el texto aprobado y luego vetado de la ordenanza 3877/2021, y avanza en contra de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, y el decreto provincial 2980/00 de reforma de la administración de los recursos financieros y reales en el ámbito municipal de la provincia de Buenos Aires, todas normas a las que el Municipio de Tigre se encuentra adherido.

Por otro lado, Cernadas aseguró que “en Tigre el que no trabaja se tiene que ir, porque tenemos que premiar al que trabaja y al que lo hace bien”. “No podemos aceptar que casi sin experiencia y sin concursos se contraten de por vida a personas mientras hay salarios con los que personal de Salud o Desarrollo Social no pueden llegar a fin de mes”.