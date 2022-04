El prestigioso cirujano Vicente Gutiérrez Maxwell visitó a residentes del Larcade

Ocurrió este mediodía en José C..

Se trata de un reconocido médico que fue presidente múltiples veces en la Asociación Argentina de Cirugía, donde lo declararon maestro del área; miembro honorífico y gobernador de la American College of Surgeons durante dos períodos; y ciudadano ilustre en la Ciudad de Buenos Aires y ganador del Premio Konex, entre otros reconocimientos que lo destacan en su profesión.

El miembro honorífico y gobernador de la American College of Surgeons recorrió las instalaciones y participó de un ateneo sobre morbimortalidad.