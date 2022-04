¡Asombroso! Conocé 7 funciones “secretas” de tu celular

Para usuarios con discapacidad visual o simplemente son perezosos para leer, no solo libros sino hasta mensajes de texto o Whatsapp, está el Siri o el asistente de Google, que básicamente reemplaza nuestros ojos, es decir reproduce el contenido en sonido con inteligencia artificial.

Tu celular puede volverte millonario en tus ratos libres, y no solo invirtiendo en criptomonedas, sino usando la aplicación detector de Metales de Smart Tools, en Android o Metal Detector de Alexandr Balyberdin, en iOS. Pero también se puede utilizar para cosas más prácticas como encontrar una llave perdida, un anillo.