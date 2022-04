Reich, Pazos y Livora visitaron la secundaria de Concejal Alfonso

Ocurrió este mediodía en José C..

Cabe destacar que desde hace años existe el Fondo Educativo, una partida que por ley la Nación deposita en las arcas de las provincias para que estas lo distribuyan y envíen a los municipios y se utilice de manera específica en el ámbito educativo. Si bien el dinero ingresa al presupuesto del Municipio y no del Consejo Escolar, el destino de ese dinero debe ser aplicado de acuerdo a las necesidades del sistema educativo, como infraestructura y seguridad.

En la mañana del viernes, la senadora Reich, junto a la comitiva encabezada por Pazos y Livora, se acercaron hasta la Secundaria 28. Allí conversaron con la directora del establecimiento quien les comentó que desde su inauguración en el año 2018 a la fecha han sufrido más de 30 robos. Esta situación, sumada a la falta de infraestructura escolar, hacen que el personal docente y no docente tenga que redoblar esfuerzos para contener a los alumnos.

José C. Paz