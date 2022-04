Tigre: Con gran éxito, se desarrolló la segunda exposición sobre cannabis medicinal en el Concejo Deliberante

En referencia a la jornada, el vicepresidente del Legislativo, Fernando Mantelli, indico: “Los avances y el conocimiento sobre los efectos positivos del cannabis para distintas cuestiones de salud ya es una realidad. Como un cuerpo legislativo responsable con la ciudadanía, no podemos estar exentos y nos enorgullece poder abrir las puertas de la casa del pueblo para que vecinos y vecinas conozcan, de la mano de médicos, veterinarios, activistas y profesionales, los distintos tipos de uso legal que tiene el cannabis”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com