Grabois se enfrentó a policías que demoraron a un cartonero en Villa Adelina

Los persiguen si protestan. Los persiguen si laburan. Así no va. https://t.co/OmpcUtYLqE pic.twitter.com/LpIEI9n6Os

“Frente a la estación de Villa Adelina, un ecopunto rebalsaba de material. El pibe sacó unas botellas y papeles. Había caminado cuatro kilómetros. Aparece el primer patrullero y al rato el segundo. Como si en Boulogne y Adelina no hubiera suficientes narcos y violentos, les sobra el tiempo que paga el pueblo para joder al laburante”, escribió Grabois.