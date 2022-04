Julio Zamora inauguró los nuevos juegos del Jardín de Infantes 924 en Rincón de Milberg

La directora del Jardín de Infantes 924, Guadalupe Gapela, expresó: “Estamos muy felices de que nuestras infancias tengan estos espacios de juego donde puedan compartir y socializar, ya que luego de dos años de pandemia tuvieron pocas oportunidades de poder estar con sus compañeros. Además, se hizo una intervención en el patio y se refaccionó un aula que antes no podíamos usar, ahora podrá ser un espacio recreativo y de estimulación. Estamos muy agradecidos con el Municipio de Tigre”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com