Un albañil descubrió que es hijo de un empresario millonario y lo demanda por más de $100 millones

“Me gustaría que por lo menos tenga contacto con mis hijos. No puedo decir que lo quiero porque es un desconocido que me despreció toda la vida”, dijo Urbano sobre esta relación recientemente comprobada

“Vengo desde muy pequeño buscándolo. Él se negaba”, continuó Urbano, que agregó que tras lograr dar con los datos de paradero, se reúne “con él en Buenos Aires cuando yo tenía 21 años y él niega ser mi padre. Después hicimos un ADN me da el 99 99,7 y el segundo 99,99 9.6.5″.

“Mi madre tenía 19 años, ella tuvo una historia muy difícil, la internaron en un colegio de monjas y cuando la retiran, mi abuelo la deja en esa casa trabajando como empleada doméstica. Supuestamente no sé cómo habrá sido fue una relación sin consentimiento de ella y ahí resulta ser mi padre”, relató Marcelo sobre su historia personal.