Distinguieron al ‘Gringo’ Scotta como personalidad destacada de San Isidro

El ex futbolista surgió de Unión de Santa Fe, donde debutó en primera división en 1970. Ganó tres torneos locales con San Lorenzo, tiene el récord argentino de 60 goles en una temporada, y además jugó en la selección nacional.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, distinguió al ex futbolista y vecino de Martínez, Héctor Scotta, como personalidad destacada del distrito. Le entregó una plaqueta por su esfuerzo, dedicación y respeto.