Intentó cruzar con la barrera baja, se le quedó el auto y fue arrollado por el tren Sarmiento

Intervinieron en el hecho, Bomberos, Policía y el SAME. El servicio del tren Sarmiento estuvo limitado entre Once y Merlo desde las 7:30 a las 9 de la mañana.

Aparentemente, el vehículo detuvo su marcha por un desperfecto técnico, y el motorman de la formación que se dirigía a Moreno no logró frenar a tiempo.