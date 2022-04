Llega una nueva edición de “El camino del santo” a San Isidro

El viernes 15, a las 20 y en el mismo colegio, será el turno del “Dúo Ciancio & Lopszyc” y su panorama del repertorio para trompeta y piano, con Fernando Ciancio en trompeta y Diana Lopszyc en piano. Un ecléctico itinerario musical que incluirá “Nimrod” (1899), de Edward Elgar; “Homenajes II” (2019), de Nelly Gómez; “Andante et Allegro” (1903) de Guy Ropartz; el Ave María (1984) de Astor Piazzolla; y obras de Alexander Goedicke, Federico Mompou, Eva Lopszyc, Alexander Scriabin y Saúl Cosentino.

This site is protected by wp-copyrightpro.com