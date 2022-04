Rodríguez Larreta y Santilli: “Las mismas recetas dan los mismos o peores resultados, hay que cambiar el rumbo”

Al respecto, Rodríguez Larreta sostuvo: “Argentina es de los países más cerrados, exportando menos del 15 por ciento de su PBI, y después nos quejamos de la falta de dólares. Deberíamos exportar el doble y tenemos con qué. Empresas como la que vimos hoy en Bahía tienen un potencial enorme para crecer, pero las tenemos que ayudar. El Estado tiene que tener un rol de apoyo, con una política impositiva que fomente la exportación. No puede ser que por cada problema que tenga el gobierno su solución sea la de aumentar las retenciones. Las mismas recetas dan mismos o peores resultados”

