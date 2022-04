Gustavo Menéndez asumió la Presidencia del Partido Justicialista de Merlo

“Yo lo que les pido es que sean fuertes, que tengan esperanzas, que tengan autoestima por quienes son, que salgan a buscar todo lo que merecen, y no se rindan nunca. Con esas mismas ganas vamos a sacar adelante este país de una buena vez por todas”, exclamó Máximo Kirchner, presidente del Partido Justicialista bonaerense y diputado nacional por el Frente de Todos.

“Gustavo, que nos hizo soñar en aquella época nefasta para nuestro municipio, y que con mucho esfuerzo y con el amor y el apoyo de todos ustedes hoy hizo muchas cosas posibles” sostuvo la jefa comunal. “Es fácil amarlo a mi hermano, lo que no fue fácil fue haberse ganado todos los corazones de todos los merlenses, y lo hizo”, prosiguió.

“Te felicito por no callarte nunca, por no irte del bloque nunca, y por llevar adelante con firmeza y convicción la conducción que todos necesitamos y tanto merecemos”, sostuvo Gustavo Menéndez, dirigiéndose a Máximo Kirchner, presenten en el acto.