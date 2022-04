Su padre, el ex intendente de Pilar y también médico, explicó que el cuadro es grave y tiene varias fracturas, aunque intentó mostrarse optimista.

Además, trascendió que no hubo otros vehículos involucrados y Zúccaro llevaba puesto el cinturón de seguridad. Tras el choque fue trasladado por el SAME al Hospital Sanguinetti con politraumatismos y varias escoriaciones.

Enrique, hijo mayor del ex alcalde, sufrió un grave accidente este jueves por la noche mientras circulaba con su auto por la autopista Panamericana. Se encuentra en terapia intensiva con estado reservado.

Tras un grave accidente, pelea por su vida el hijo del ex intendente de Pilar, Humberto Zúccaro