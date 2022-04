Andreotti, Katopodis, Nardini y Zamora inauguraron la renovación de la Ruta 197

“La Ruta 197 se pudo hacer con fondos del gobierno nacional y por eso agradezco al presidente Alberto Fernández”, agregó, y destacó: “Podemos avanzar mucho más rápido porque los impuestos que pagan nuestros vecinos a nivel nacional y provincial vuelven, se ve con el asfalto y con las obras hidráulicas. Todo eso mejora la calidad de vida de nuestros vecinos y, a su vez, produce esa reactivación económica que da mano de obra”. Y añadió: “El trabajo nos une y nos enfoca, no tengo dudas que la obra pública es el motor para que nuestros barrios crezcan y nuestros vecinos estén mejor”.

Los intendentes de San Fernando, Juan Andreotti; y de Tigre, Julio Zamora; los ministros de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; y de Provincia, Leonardo Nardini; junto a la diputada nacional Alicia Aparicio, recorrieron la inauguración de la repavimentación integral de la avenida Juan B. Justo -ex Ruta 197- que también incluye boulevard central y dársenas exclusivas para colectivos, cordones y veredas.

Los alcaldes de San Fernando y Tigre, y los titulares de las carteras de Obras Públicas de la Nación y de la Provincia, presentaron el tramo renovado de la avenida Juan B. Justo -ex Ruta 197- entre Acceso Norte y el puente Taurita, realizada con fondos del gobierno nacional. “El trabajo nos une y nos enfoca, no tengo dudas que la obra pública es el motor para que nuestros barrios crezcan y nuestros vecinos estén mejor”, destacó el jefe comunal sanfernandino. Y el ministro Gabriel Katopodis afirmó: “Un proyecto como este es mano de obra intensiva y fuentes de trabajo”.