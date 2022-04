Julio Zamora y Gabriel Katopodis recorrieron la renovada avenida Juan B Justo

“Este era un pedido de hace mucho tiempo, tanto de los vecinos de Tigre como de San Fernando. Es una obra que impacta en ambos municipios y para Tigre es un nuevo ingreso. No se podía hacer con fondos municipales, por eso quiero agradecer al presidente de la Nación, Alberto Fernández y a los ministros Gabriel Katopodis y Leo Nardini. Son obras que transforman nuestros barrios y cambian la vida de nuestras comunidades. Va a significar progreso para ambos distritos”, expresó Zamora, luego de realizar el tradicional corte de cinta con las autoridades presentes.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, la renovada avenida Juan B Justo -ex Ruta 197- habilitada recientemente para la circulación de vehículos. La obra, comprendida desde la rotonda de avenida Liniers hasta Acceso Norte, y que conecta a los municipios de Tigre y San Fernando, fue desarrollada en forma conjunta por los gobiernos nacional y municipal.