Posse y el presidente de la DAIA firmaron un convenio para luchar contra la discriminación

Knoblovits, en tanto, señaló: “Históricamente siempre nos pusimos de acuerdo con San Isidro, tenemos muchos intereses que nos unen, la lucha no solamente contra el antisemitismo, sino contra todo tipo de discurso de odio. Vamos a seguir con acciones específicas para que San Isidro siga viviendo con una convivencia eficaz”.

“Es una alegría recibir a las autoridades de la DAIA, una entidad muy prestigiosa, que es un instrumento de cambio y de integración. Llevamos muchos años trabajando en conjunto para fortalecer los valores éticos, el respeto, la integración y la no discriminación”, sostuvo Posse.