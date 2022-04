Desbaratan un búnker, detienen a la banda y secuestran una importante cantidad de droga en Maquinista Savio

La investigación comenzó en noviembre pasado a partir de una denuncia realizada a través del programa municipal “Ojos y oídos en Alerta”, cuando se realizó una denuncia sobre la posible venta de droga al menudeo en una vivienda a la cual se accede mediante varios pasillos. A partir de ese momento se realizó una intensa tarea de inteligencia, que consistió en seguimientos a pie y en móviles no identificables, imágenes digitales y filmaciones aportadas por el Centro de Monitoreo de Garín, la interceptación de compradores realizada previamente a que concretaran el ilícito, y otras denuncias aportadas por la propia Secretaría de Seguridad de la Municipalidad.

