Policía pelea por su vida tras ser baleado por un sujeto que le arrebató el arma

Sucedió en la estación José C..

Al crimen de un policía federal esta madrugada en inmediaciones del barrio René Favaloro, de José C. Paz, se sumó al mediodía otro hecho desgraciado en mano de un delincuente que dejó al borde de la muerte a un oficial de la bonaerense.

La violencia no para en la provincia de Buenos Aires, y ya lo dijo el propio gobernador Axel Kicillof: “En el conurbano la situación no da para más”.

Ocurrió este mediodía en José C. Paz, luego que agentes de la Policía bonaerense intervinieran en un conflicto vecinal. Tras un forcejeo, el oficial resultó gravemente herido con su arma reglamentaria.

