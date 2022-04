Así mataron al policía en José C. Paz: Hay dos detenidos

Sucedió en la estación José C..

El joven cabo también estudiaba Derecho y lo apodaban “Trombón”, ya que tocaba ése instrumento en un coro de la Iglesia a la cual pertenecía. “Que en paz descanses Dani”, expresaron desde ésa congregación. “Eras un pan de Dios amigo, todavía no puedo entender porque tuvo que pasarte esto a vos. Fuerzas para toda tu familia, fuerzas a Nati y a tus hijitos”.

“Era una persona íntegra, que luchaba por su familia”, expresó uno de sus tíos, quien también explicó que fue asesinado cuando “estaba esperando el colectivo”. “Fue abordado por dos delincuentes en moto. Dio la voz de ‘alto policía’ y no le dieron tiempo a sacar su arma reglamentaria”, comentó.

