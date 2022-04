Nuevo gobierno de Hurlingham dejó de pagar sueldo a los empleados: Hay paro

A su vez, también protestan porque entienden que no se abonan las horas extra como corresponde. Por último, también afirman que hay empleados que ingresaron recientemente que cobran más dinero que otros que están hace tiempo, es decir, no se respeta la antigüedad.

Los empleados municipales de Hurlingham tomaron la decisión de frenar las actividades debido a que no se cumplen las normativas vigentes en los contratos. En primer lugar, alegan que desde el gobierno del intendente Damián Selci se dejaron de pagar algunos sueldos.