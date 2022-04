El Municipio lanzó el programa “Hecho en Morón”

Las empresas participantes podrán sumarse a rondas de negocios para que las cadenas de comercialización puedan integrar sus productos. Además, las pymes podrán obtener un Aporte No Reembolsable del Estado nacional de hasta 3 millones de pesos para desarrollar su proyecto, como mejorar su packaging, la identidad de marca y mejorar la competitividad.

This site is protected by wp-copyrightpro.com