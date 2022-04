Las nuevas autoridades de la CGT Regional Oeste asumieron sus cargos con un acto en Merlo

“Nadie más que nosotros queremos la unidad. Fuimos la base de la construcción de la unidad en el 2019 y vamos a estar en todas las peleas y batallas que tengamos que dar, porque confiamos no en nuestras capacidades, sino en la de nuestro pueblo”, declaró el diputado Máximo Kirchner.

Por su parte, Gustavo Menéndez sostuvo: “Estamos absolutamente comprometidos a reordenar, a empezar a encaminarnos luego de una pandemia que vino a empeorar lo que había hecho el gobierno anterior. Así que, más fuertes que nunca luchemos por la unidad. No dejemos que los de afuera nos hagan pelear. La unidad del campo popular con eje en el peronismo es la garantía de que el pueblo trabajador y la patria tengan un destino”.

“Acá tenemos militantes, un colectivo de compañeras y compañeros que no se doblan, no se agachan, y siempre ponen pecho, el cuero y la sangre para defender los intereses del pueblo”, indicó Walter Correa.