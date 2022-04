Por último, Massa instó a que “mediante consensos podamos generar mayores puestos de trabajo, mejorar la distribución del salario, ya que el mercado interno juega un papel central”. “Tenemos que generar dólares propios para no depender del Fondo Monetario a partir del trabajo argentino, y construir herramientas para generar y acompañar el crecimiento de argentina”, concluyó.

Así lo expresó Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que cuestionó a quienes buscan “desgastar la figura presidencial y al gobierno”. “Ya están mirando al 2023 y eso es un error. Lo que la sociedad espera es soluciones, no problemas”, fustigó.

Massa: “Hay que resolver los problemas, es un error pensar en 2023, este no es un año electoral”