Desesperante rescate de un nene atrapado en un balcón: Mirá el video que se hizo viral

Eran las 10 de la mañana cuando un comerciante de la zona vio a un nene solo en un balcón con las persianas totalmente bajas. En seguida se comunicó con el portero del edificio, Alejandro, quien acudió a socorrer al menor.

El pibe caminaba de un lado a otro trepando vertiginosamente cada tanto la reja del balcón. Causó gran preocupación a los vecinos de en frente, quienes luego de llamar “a la policía y los bomberos”, se encargaron de filmar el hecho.

En diálogo con la prensa, Alejandro relató los minutos siguientes: “Subí, golpeé la puerta y toqué timbre mil veces, pero nadie me atendía”.

Como no había tiempo que perder, pidió ingresar al departamento contiguo al del niño para trepar el balcón y saltar hacia el otro, entendiendo que ponía en riesgo su vida, pero también la de los transeúntes 18 metros abajo.

Afortunadamente pudo salvar al nene, y alertar a los padres. Al parecer, el menor se había despertado antes que ellos, y había estado jugando con las persianas, cuando quedó atrapado fuera de la vivienda en el 5° A.

“Verlo ahí fue una locura. Fue un verdadero peligro de mi parte saltar al otro balcón, pero el nene estaba desnudo en la parte de abajo y se colgaba del balcón”, manifestó el héroe.

Y agregó: “La criatura se pudo haber caído tranquilamente, pudo pasar por las rejas que son muy chiquitas. No iba a esperar a que llegara la policía. No lo pensé, me trepé y salté al otro balcón”