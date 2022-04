Sucedió en la estación José C..

En un operativo en forma conjunta con Policía Federal, Gendarmería Nacional y personal de Trenes Argentinos, la Municipalidad de José C. Paz clausuró locales que ediliciamente tienen peligro de derrumbe y que afectan a la seguridad, tanto de los comerciantes como de los transeúntes, indicaron desde el gobierno local.

En el marco de un plan de ampliación y remodelación de la estación José C. Paz del ferrocarril San Martín, la Municipalidad de esa comuna procedió a la clausura de una veintena de comercios ubicados sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y Leandro N. Alem. Construirían un nuevo centro comercial. Las obras comenzarían en mayo.

Enterate por qué clausuraron y demolerán decenas de comercios en la estación José C. Paz

José C. Paz