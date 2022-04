Guazzaroni: “Incluso en pandemia, esta gestión siempre subió la apuesta y demostró que se podía hacer un poco más”

“Sabemos que partidariamente va a haber decisiones, y que esas serán las más adecuadas para que no sea el modelo neoliberal el que vuelva a gobernar la Argentina. Eso es lo que minguo de los que estamos alineados en el Frente de Todos queremos”, cerró.

“La manera de gestionar ya es una marca registrada, que además colocó la vara muy alta”, prosiguió, y ejemplificó: “La gestión de Ariel Sujarchuk comenzó en el 2015 con ninguna cama de internación municipal, a fines del 2021 ya teníamos 280 camas de internación, y la mayoría desarrolladas durante la pandemia. En materia de educación, hoy tenemos 4 jardines municipales, y se están construyendo 4 más; había 3 Centros de Desarrollo Infantil y ahora son 7; y tenemos un colegio preuniversitario y el Polo de Educación Superior con oferta e más de 20 universidades”. “Cada año, incluso en pandemia y durante el periodo en que no tuvimos apoyo de los gobiernos nacional y provincial, esta gestión siempre subió la apuesta y demostró que se podía hacer un poco más”, sintetizó.

“Que el mercado inmobiliario decida donde se lotea y donde se ubica la gente nos llevó a que se elijan lugares que no cuentan con asfaltos, luminarias, servicios básicos o una planificación en materia de recolección de residuos. En esa línea se vino trabajando durante los últimos años, por eso esta gestión se propuso mejorar esto de cara al centenario del distrito”, completó, e informó que “de este Plan Estratégico Territorial 2030 van a derivar cuatro códigos, de Ordenamiento Urbano; de Espacio Público; Ambiental; y de Edificación”, los cuales serán discutidos en el Concejo Deliberante.