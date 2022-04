“Cualquier cosa, estoy con este”: El mensaje con foto que salvó a una mujer secuestrada y abusada

En la noche de ese viernes, la chica que había ido a bailar con una pareja amiga, fue fotografiada con Gregorio Edgardo Urraco por el encargado de registrar el evento en “La Cautiva”, y esa fue la prueba que ayudó a dar con su paradero.

Desde el local ubicado en pleno centro y luego de que el hombre invitara a los 3 con unas cervezas, se ofreció a llevarlos a sus respectivos hogares en auto. La pareja fue la primera en bajar, pero ella, preocupada por dejar a su amiga sola con un desconocido, anotó la patente.

La víctima, por las dudas, le habría enviado la foto que le sacaron en el bar, advirtiendo: “Cualquier cosa estoy con este”. Esa noche no volvió a su casa y recién el sábado al mediodía, cuando el hombre salió a hacer mandados, pudo usar el celular para pedir auxilio.

“Ayúdenme, no sé dónde estoy”, fue uno de los mensajes que le mandó a su amiga, “no me llamen” pidió, y alertó “este hombre no me quiere llevar a Rosario”.

Entre los estremecedores mensajes que alcanzó a mandar, también reveló que el agresor la habría drogado y dijo: “Todo el tiempo me quiere coger”. Inmediatamente se realizó la denuncia en la Comisaría 15° de Rosario, y comenzó la búsqueda.

Tanto la foto como la patente anotada fueron de mucha utilidad, y horas más tarde lograron identificar al hombre, que quedó detenido, y hallar con vida a la víctima en una vivienda de la ciudad de Roldán, a 25 kilómetros de Rosario.

Urraco fue acusado por los delitos de abuso sexual y privación ilegítima de la libertad. Interviene en la causa, la fiscal Noelia Riccardi de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual