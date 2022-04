Posse reclama: “Es momento de terminar con los barbijos en las escuelas”

“En el contexto de una pandemia controlada, con una población ampliamente vacunada, y habida cuenta que se haya acabadamente demostrado que la escuela no es un foco de contagio y que las clases presenciales no implican un mayor riesgo, es que solicito expresamente la readecuación de las medidas oportunamente adoptadas por conducto del dictado de la resolución conjunta 245/2022 de la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Salud”, finaliza la nota firmada por el jefe comunal de San Isidro.

Gobernador @Kicillofok , es momento de terminar con los barbijos en las escuelas. En el contexto de una pandemia controlada y con una población ampliamente vacunada, podemos basarnos en lo aprendido en los dos últimos años. Las escuelas no son un foco de contagio. pic.twitter.com/xXLPmsINqw

