El presidente entregó viviendas y recorrió el Barrio Azul en Avellaneda, donde dialogó con vecinas y vecinos

Germán Martínez, que tiene 16 años y juega al básquet en ese centro, dijo: “Lo que más me gusta es que éste es un espacio de encuentro. Los chicos que antes estaban en la calle, ahora están acá. Los profesores nos ayudan, se hacen canchas nuevas y practicamos muchos deportes. El deporte en mi vida es todo”.

Silvia Rodríguez, a quien en el Barrio Azul conocen como ‘la Pochi’, contó que se anotó ni bien empezó el taller de formación en la escuela de oficios. “Hice tres meses de curso y ahora estoy trabajando, terminando las casitas que habían quedado abandonadas. Me siento orgullosa de construir las casas para mis vecinos, mis amigos, y para la gente del barrio”, indicó.

Durante la actividad, de la que participaron también la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el intendente de Avellaneda, Alejo Chornobroff, escuchó las experiencias de quienes estudian en la Escuela de Oficios del Municipio. Allí, a través de los programas Potenciar Trabajo y Potenciar Hábitat, se logra que personas que no contaban con un empleo formal se capaciten en albañilería mediante cursos que se ofrecen en convenio con la UOCRA.