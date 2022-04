¿Debemos abrigar a nuestras mascotas?

grupolaprovincia.com La inflación no da tregua.

Si llueve mucho y hace frío, podemos ponerle una capa impermeable para evitar que se moje mucho y poder secarle más fácilmente al volver a casa. Si no los secamos concienzudamente al volver a casa podemos causarles desde lesiones en la piel hasta patologías más graves por enfriamientos

Esta conducta habitual también deberemos trasladarla a nuestros perros cuando son más vulnerables, en los casos mencionados anteriormente, dado que los cambios bruscos de temperatura pueden causarles problemas de salud o agravar ciertas enfermedades. Por lo tanto no es aconsejable mantenerlos abrigados dentro de casa si la temperatura ambiente es buena ni tampoco en épocas que no haga frío, porque pueden sufrir un golpe de calor.

Los perros, son más sensibles al frío ya que debido a su mayor superficie corporal en proporción a su peso, pierden el calor corporal más rápidamente. Por este motivo, en muchas ocasiones es recomendable un abrigo a la hora de salir a la calle, o un pequeño sweater o camiseta para estar en casa si la temperatura ambiente no es suficientemente alta.

En el caso de cachorros o perros mayores es necesaria una protección especial frente al frío y cambios de temperatura. En el caso de los cachorros se debe a que éstos aún no han desarrollado su sistema inmunitario al completo y en el caso de los perros mayores se debe a que su sistema inmunitario es más débil debido a su edad.

Las razas que más pueden sufrir el frío son las llamadas de “pelo corto”, las de formato más pequeño, pelo corto, suelen sufrir unos espasmos musculares que pueden hacernos creer que están tiritando cuando no es así.

Llega el frio y nos comenzamos a preguntar si es necesario abrigar a nuestras mascotas porque hay razas y tipos de perros que no están adecuadamente protegidos contra el frio. Entonces muchos dudan si deben abrigarlos para salir con una protección extra.