La UNAHUR realizó un acto de conmemoración por los 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas

Dicho fondo se crea mediante el aporte voluntario de autoridades y trabajadores/as no docentes y docentes, y desde el 2020 viene llevando adelante diversas inversiones solidarias tanto entre los actores de la propia comunidad universitaria , como en este caso son estos 100 estudiantes, realizando también donaciones en espacios dentro de la comunidad en general.

En la jornada también se realizó una entrega a estudiantes de la universidad de 100 notebooks que fueron adquiridas mediante el FONDO SOLIDARIO UNAHUR, una iniciativa que se desarrolla hace varios años en esta institución en conjunto con los Sindicato de trabajadores y trabajadoras NO DOCENTES de la UNAHUR (ATUNH) y el Sindicato Único de Docentes de la Universidad Nacional de Hurlingham (SudHur).

Hoy en la universidad se realizó un acto de conmemoración por los 40 años del Inicio de la Guerra de Malvinas que se cumplieron el pasado sábado 2 de abril. Allí estuvieron presentes los veteranos de Malvinas de Hurlingham y sus familiares, nuestro rector, hoy de licencia por estar desempeñándose como Ministro de Educación de la Nación, Mg. Jaime Perczyk, el vicerrector-rector en ejercicio, Mg Walter Wallach, junto con secretarios y secretarias de la universidad, directores y directoras de institutos y de carreras, docentes, no docentes, estudiantes y abanderados de las escuelas de este distrito.