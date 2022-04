Ladrón de medidores de gas detenido gracias a las cámaras de seguridad de Merlo

El detenido, de 25 años de edad, llevaba a cabo siempre el mismo modus operandi. Se vestía de la misma forma en cada hecho y utilizaba un cochecito de bebés para no levantar sospechas del robo de caños de cobre que sustraía de las viviendas, con la ayuda de una pinza.

