Crimen de Oriana Chamorro: Las familias se cruzaron en vivo por América

La mujer dijo no conocer a la familia de Oriana, pero después habló que la echaron de su vivienda y del barrio con amenazas. “Ahora esta casa tiene nuevo dueño”, afirmó que le dijeron los familiares de la chica. Más tarde se contradijo y manifestó que vendió su casa para irse del barrio por la situación.

Avanza la investigación por el asesinato de Oriana Chamorro, quien recibió un balazo a la cabeza el viernes 25 de marzo en la casa de su novio, un menor de 17 años que tras el hecho publicó un estado de Whatsapp con la frase “Directo al cementerio”, acompañado de un emoji sonriente. El acusado está detenido y la familia de la chica no duda de que se trató de un femicidio.