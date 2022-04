Diputados destacaron el consenso alcanzado para comenzar a tratar la Ley de Alquileres

grupolaprovincia.com La inflación no da tregua.

En ese sentido, López explicó que “hoy la actualización de los salarios no alcanza a acompañar la actualización de los alquileres, y ese es un problema macroeconómico enorme que el Congreso puede ayudar a paliar pero que en realidad corresponde a todo un gobierno”.

Por su parte, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, informó que, en su bloque, “llegamos a la conclusión que la solución no es derogar o suspender la ley, eso es más incertidumbre y es volver a un sistema que no funcionó”

Marcela Passo, del Frente de Todos, indicó que “se logró consensuar con todos los bloques que sea la Comisión de Legislación General quien lleve adelante, no solamente el debate, sino también la escucha”, y explicó que, para su tratamiento, se llevará adelante una “escucha a lo largo de 30 días hábiles a cada uno de los sectores para poder encontrar un nuevo consenso en una nueva ley”.