Zamora: “Los clubes de barrio son un motor muy importante para el desarrollo de la comunidad de Tigre”

“Para nosotros es importantísima la colaboración del Municipio y el respaldo del intendente Julio Zamora. Gracias a este aporte estamos dando un paso adelante para la institución. Cuando iniciamos el proyecto no teníamos nada y hoy en día esa realidad cambió notoriamente desde el aspecto social, cultural y deportivo. En poco tiempo vamos a presentar nuestro gimnasio nuevo y deseamos incluir una escuelita de fútbol para niños y niñas que no tienen la posibilidad jugar la Liga de Tigre, para que logren aprender y por supuesto recibir contención”, sostuvo el titular de la entidad.

