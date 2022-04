Malvinas Argentinas trabaja en la recaptación de pacientes diabéticos

La secretaria de Salud del distrito, Dolores Ouviña, explicó: “El ministerio provincial tiene programas que impactan en el distrito con recursos económicos del Plan Sumar, medicación a través del Remediar, y nos propuso trabajar pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes e hipertensión, ya que trabajando desde la atención primaria en prevención, promoción, evaluación del tratamiento, prevenimos las complicaciones que tienen estos pacientes de sufrir un accidente cerebro vascular, ceguera por retinopatía diabética, o una amputación, entre otras cosas”.

