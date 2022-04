El gobierno anunció un bono de 6 mil pesos para jubilados y jubiladas que cobran la mínima

grupolaprovincia.com La inflación no da tregua.

Esta medida alcanza a un total de 4,6 millones de personas destinatarias de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino, pensiones no contributivas y Pensión Universal para el Adulto Mayor que tienen ingresos previsionales menores a 38 mil 630 pesos.

El gobierno nacional otorgará un bono extraordinario en abril de 6 mil pesos a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que perciben el haber mínimo, y también a titulares de pensiones no contributivas, como forma de fortalecer sus ingresos ante la suba de precios de los alimentos registrada en las últimas semanas.