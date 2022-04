Morón conmemoró el 40 aniversario de la guerra de Malvinas con un gran homenaje en la Plaza San Martín

A 40 años del inicio de la guerra de Malvinas, el Municipio homenajeó a veteranos, caídos en combate y a sus familias con un acto en la Plaza San Martín. La jornada, contó además con un cierre musical a cargo de Kapanga.

En el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el sábado 2 de abril, el Estado local llevó adelante en la Plaza San Martín un acto conmemorativo en homenaje a veteranos, caídos en combate y a sus familias.

La jornada se realizó bajo el lema “Malvinas nos une. 40 años”, y contó con la participación del intendente Lucas Ghi; el ex intendente Martín Sabbatella; la diputada nacional por el Frente de Todos, Mónica Macha; y el presidente del centro de veteranos de Morón, Reinaldo Arce, entre otros y otras.

Se entregaron medallas a soldados conscriptos de Morón, combatientes de Malvinas y ciudadanos ilustres de la comuna. Las mismas fueron bendecidas por el párroco de la catedral de Morón, Martín Bernal; y el vicario general del Obispado de Morón, Jorge Oesterheld. Además, junto a la participación especial del pianista y veterano de Malvinas, Sergio Vainroj, se entonaron las estrofas del himno nacional.

El acto contó con la presentación de la Agrupación Folclórica “Malvinas 40” integrada por Sergio Vainroj, Darío Correa y Lara Arce -veteranos e hija de veterano- junto a las y los artistas invitados Aranza Abaroa, Jonathan Almirón, Marcelo Cobas, Nahuel Abeijón.

El jefe comunal expresó: “Con la comunidad de Morón le queremos decir gracias a nuestros héroes, a nuestros veteranos, a quienes volvieron, a la familia de quienes no volvieron, pero que merecen el mismo reconocimiento. Y no es un simple gracias que solo lleva gratitud, si no también mucha admiración. Lo que intentamos hacer es ser el vehículo de esa emoción que emerge de las entrañas mismas del pueblo moronense para que llegue al alma de nuestros veteranos”.

El cierre musical estuvo a cargo de Kapanga y fue disfrutado por más de 20 mil vecinos y vecinas.

La actividad se realizó en articulación con miembros del Centro de Veteranos de Guerra de Morón, la Asociación Unidos por Malvinas de El Palomar, ex combatientes de Malvinas y sus familiares, vecinos y vecinas, integrantes de la comunidad educativa, organizaciones políticas y sociales, de Derechos Humanos, funcionarios y funcionarias de Morón.

Por otra parte, el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere inició el ciclo “Mes por Malvinas” el pasado viernes con el segmento “Música por Malvinas”. La comunidad disfrutó de un homenaje musical a ex combatientes a cargo de las y los artistas locales Eliana Isidori, Sebastián Blanc, Norma Lares, Claudio Turica, Jorge Giuliano.

También, se realizó la entrega de premios del concurso “Teatro por Malvinas”. Se trata de un certamen de obras inéditas que se realizó el año pasado. Las mismas, fueron seleccionadas a partir de una convocatoria de piezas cortas con motivo del 40 aniversario que se llevó adelante en articulación con el centro de veteranos de Morón.

En esa línea, durante todo abril el teatro municipal desarrollará el ciclo “Mes por Malvinas” con música, cine y teatro. Las actividades son abiertas al público y gratuitas. Los vecinos y vecinas podrán acercarse una hora previa al inicio de cada actividad para retirar sus entradas.

La programación completa está disponible en la página del Teatro Municipal Gregorio de Laferrere.

Por otro lado, la Casa Malvinas que funciona en el Centro de Veteranos de Guerra de Morón -Quintana 462, Castelar- invita al público a realizar una recorrida por la misma a través de relatos, objetos, imágenes y documentos. El espacio tiene como fin contribuir a la memoria de lo ocurrido durante el conflicto bélico. Los vecinos y vecinas pueden acercarse los jueves de 10 a 14.

Para visitas grupales y estudiantiles, las y los interesados pueden comunicarse para coordinar días y horarios por mail a [email protected], o a través de las redes sociales.