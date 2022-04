Así el “Apu” quiso ajusticiar a “Cemen” en Fuerte Apache

Ocurrió en la tarde del sábado en un playón cercano al Nudo 1 del barrio Ejército de Los Andes, en Ciudadela. Vecinos grabaron el momento de los disparos. El agredido recibió 4 impactos de bala por lo que fue trasladado al hospital, aunque su vida no corre peligro.

No fue un enfrentamiento si no un ajusticiamiento por parte de “Apu”, un delincuente recientemente liberado de prisión que quiso vengar la muerte de su hermano y le disparó a Juan Bautista Ghiggini, alias “Cemen”. Ambos, de 21 años, tienen un frondoso prontuario delictivo.