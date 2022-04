Zamora acompañó a jóvenes en la última jornada del programa municipal “Decidí tu vocación”

En el Centro Universitario Tigre, el jefe comunal y la concejala Gisela Zamora presenciaron el encuentro que tuvo como objetivo orientar a vecinos y vecinas en su búsqueda académica y laboral. Además, recorrieron las obras destinadas a la nueva articulación con la Universidad Nacional de las Artes.

El Municipio de Tigre realizó la tercera y última jornada del programa “Decidí tu vocación”, que tuvo como objetivo incentivar y orientar a jóvenes del distrito en los ámbitos universitario, terciario y de oficios. En el Centro Universitario Tigre, el intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora acompañaron el encuentro que contó con actividades de intercambio junto a profesionales y autoridades locales.

“Tuvimos una pequeña charla con los estudiantes que realizaron estos talleres de orientación vocacional brindados por el Municipio de Tigre. Ofrecemos herramientas para que tomen decisiones y encuentren una profesión, acompañados por psicólogos y especialistas. Además, estuvimos recorriendo los trabajos destinados a brindar las condiciones edilicias necesarias para el dictado de la carrera de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes”, sostuvo el jefe comunal.

Durante la jornada, el intendente y la concejala dialogaron con los jóvenes que participaron del programa. La iniciativa es coordinada por un equipo de profesionales que brinda espacios de reflexión, contención y fortalecimiento, a fin de acercar el mundo académico y laboral.

Al respecto, la concejala Gisela Zamora, mencionó: “Estuvimos junto al intendente Julio Zamora visitando el Centro Universitario Tigre, que se fortalece y sigue sumando universidades. Además, acompañamos a jóvenes que participaron del taller de capacitación vocacional, siendo una herramienta más que brinda el Municipio para que vecinos y vecinas puedan elegir su carrera universitaria”.

La propuesta consistió en tres encuentros grupales, donde los jóvenes reflexionaron sobre sus intereses, deseos y proyectos de vida. Además, los participantes accedieron a las alternativas de estudio superior que se encuentran en el distrito, a través de un mapa digital con instituciones.

El subsecretario de Educación, Renso Heredia, expresó: “En conjunto con la Dirección de Juventud del Municipio lanzamos el programa ‘Decidí tu vocación’, que busca ayudar y orientar a los jóvenes en su búsqueda de carreras universitarias y terciarias. La propuesta permite que se conozcan, que se informen sobre las formaciones que se dictan en la zona, y orientarlos en la formación de su proyecto de vida”.

A partir de este año, el programa municipal “Decidí tu vocación” se ofrecerá a las escuelas secundarias del distrito, incluso en las instituciones educativas para adultos.

Tomás, vecino que participó del programa, dijo: “Esta propuesta me resultó bastante útil y me aclaró muchas ideas que tenía. Me recordó muchas carreras que había olvidado o descartado. El test vocacional me dio como resultado Psicología y Economía”. Por otro lado, Uriel, que también asistió al curso, destacó: “Fueron muy lindos estos tres encuentros para los que tenemos dudas sobre nuestro futuro. Las clases sirvieron mucho y el apoyo por parte de los profesionales fue muy bueno”.